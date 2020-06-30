مايا مرسي: 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:07 م
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة
داليا الحسين
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر والمرأة كانت في القلب منها.

وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال "تغطية خاصة عبر قناة "صدى البلد "، مساء الثلاثاء، أن ذكرى ثورة 30 يونيو أكدت أن فترة حكم الإخوان كانت فترة ظالمة لمصر. 

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة أنه خلال فترة الثورة كانت تعمل في الأمم المتحدة وكانت تشعر بالحزن للحالة التي وصلت إليها مصر قبل أن يتم الخلاص والانتصار على كل الفكر الظلامي مشيرة إلى أن المرأة المصرية ستحصل على حقها ووصلت لمنصب المحافظ وزادت حقائب الوزارات التي تتولاها المرأة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي منح المرأة قوة إضافية منذ توليه المسئولية، معلقة: 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر".


وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

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مصر رئيس المجلس القومي للمرأة ثورة 30 يونيو بوابة الفجر الإخوان

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