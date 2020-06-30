مايا مرسي: 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر (فيديو)

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر والمرأة كانت في القلب منها.





وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال "تغطية خاصة عبر قناة "صدى البلد "، مساء الثلاثاء، أن ذكرى ثورة 30 يونيو أكدت أن فترة حكم الإخوان كانت فترة ظالمة لمصر.





وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة أنه خلال فترة الثورة كانت تعمل في الأمم المتحدة وكانت تشعر بالحزن للحالة التي وصلت إليها مصر قبل أن يتم الخلاص والانتصار على كل الفكر الظلامي مشيرة إلى أن المرأة المصرية ستحصل على حقها ووصلت لمنصب المحافظ وزادت حقائب الوزارات التي تتولاها المرأة.





وأوضحت أن الرئيس السيسي منح المرأة قوة إضافية منذ توليه المسئولية، معلقة: 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر".







