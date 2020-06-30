هيرتا برلين يجدد عقد لاعبه

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تجديد عقد مدافعه السلوفاكي الدولي بيتر بيكاريك ليصبح بذلك أقدم المحترفين وسط صفوف نادي العاصمة الألمانية.





غير أن هيرتا لم يفصح عن مدة العقد الجديد.





تجدر الإشارة إلى أن المدافع الأيمن يلعب ضمن صفوف هيرتا منذ 2012.





ونقل بيان النادي عن بيكاريك/33 عاما/ قوله:" أنا في برلين منذ ثمانية أعوام، وأنا سعيد لأنني سأظل لاعبا في هيرتا، فقد تحول النادي والمدينة إلى وطني الثاني".





وقال ميشائيل بريتس، مدير هيرتا إن "بيكا من المحترفين البارزين وهو جزء من هيرتا منذ أعوام عديدة، وقد أظهر مميزاته وموثوقيته ولاسيما في المباريات التي كانت تحت قيادة برونو لاباديا".





يشار إلى أنه بعد استئناف الدوري عقب التوقف بسبب جائحة كورونا، عاد بيكاريك مرة أخرى إلى التشكيل الأساسي لهيرتا، وقد خاض بيكاريك 166 مباراة مع هيرتا.





ولا يزال مصير البوسني فيداد إيبيسيفتش قائد الفريق غير معروف مع هيرتا، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم. وقال هيرتا إنه يجري محادثات مع لاعب خط الهجوم/35 عاما/.



