عاجل.. الكاف يعلن إلغاء حفل الأفضل في إفريقيا بشرم الشيخ

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

خرج أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بتصريحات جديدة اليوم، ليعلن عن العديد من القرارات الهامة، في مقدمتها مصير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، ومواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والدول المضيفة للمباريات المتبقية للبطولة.

 

وأعلن رئيس الكاف، عن إلغاء حفل جوائز الأفضل للعام الجاري 2020 بسبب فيروس كورونا.

 

وأكد أحمد أحمد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه من المؤسف إلغاء بعض الفاعليات بسبب جائحة كورونا، قائلا "نحن مثل أي منظومة عالمية، يهمنا صحة الناس في المقام الأول".

 

وكان من المقرر أن يقام حفل تسليم الجوائز لعامي 2020 و2021 في شرم الشيخ.

 

وكان منتجع سهل حشيش استضاف حفل توزيع الجوائز الأخير، حيث توج السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

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