الأهلي يعيد المفاوضات مع مهاجم بيراميدز بأوامر فايلر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
محمد الصو
فتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خط مفاوضات جديد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، للحصول على توقيعه بالفترة المقبلة.

ويسعى مسؤولو المارد الأحمر، للتوصل إلى اتفاق مع إدارة بيراميدز سبورت، للحصول على خدمات البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق، بالموسم الجديد.

وكان الأهلي، حاول ضم اللاعب بالفترة الماضية، قبل توقفها إلا أن عادت مجددًا بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خاصةً أن اللاعب يجيد اللعب في مركز وسط الملعب المهاجم والمدافع، وكذلك إجادته اللعب في مركز الظهير الأيمن، حيث شارك في الثلاثة مراكز مع الفريق السماوي.

ورفض بيراميدز في وقت سابق، التخلي عن اللاعب، في ظل مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، وتمسك الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني، بخدماته وعدم رحيل أي لاعب أساسي للمنافسة على لقب الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يحل اللاعب في حال الحصول على توقيعه، مكان الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، والذي اقترب من مغادرة التتش مع نهاية الموسم الجاري.

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