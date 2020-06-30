بيرلو يقتحم عالم التدريب عبر بوابة يوفنتوس

سيتولى النجم السابق لكرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو أولى مهامه التدريبية، بالإشراف على فريق ما دون 23 عاما لناديه السابق يوفنتوس، بحسب تقارير صحافية محلية.





وأفادت التقارير، ومنها لشبكة "سكاي إيطاليا"، ان بيرلو (41 عاما) المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2006، سيخلف المدرب الحالي فابيو بيكيا اعتبارا من الموسم المقبل.





ويخوض فريق الشباب في "السيدة العجوز"، والمعروف باسم "يوفنتوس ب"، منافسات الدرجة الإيطالية الثالثة.





وسيعاون بيرلو في مهمته الجديدة، روبرتو بارونيو، المدرب الحالي لفريق تحت 19 عاما في نابولي.





ويعد صانع الألعاب السابق بيرلو من أساطير كرة القدم الإيطالية، وتنقل خلال مسيرته بين أبرز أنديتها، لاسيما ميلان حيث أمضى عشرة أعوام، ويوفتوس حيث أمضى أربعة، قبل ان ينتقل الى نيويورك الأميركي لعامين ونصف عام، ويعتزل بعدها في صيف العام 2018.





وحقق بيرلو خلال مسيرته سلسلة ألقاب أبرزها مونديال 2006 مع المنتخب، ودوري أبطال أوروبا مع ميلان (2003 و2007)، والدوري الإيطالي ست مرات.





ونال بيرلو شهادة في التدريب في سبتمبر عام 2018.



