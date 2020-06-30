اندلاع انفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الثلاثاء، بانفجار في شمال طهران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية ن الانفجار، الذي لا يعرف سببه حاليا وقع في في منطقة تجريش.

وسبق أن نشرت "بي بي سي" الفارسية صوراً جديدة من موقع الانفجار الذي وقع في منشأة لتخزين الغاز الإيراني في منطقة بها موقع عسكري حساس بالقرب من العاصمة طهران.

وتم توفير الصور من قبل شركة MAXAR وهي تظهر موقع الانفجار الذي حدث يوم الجمعة، قبل وبعد الحادث.

وبعد ساعات من الانفجار، اعلنت الحكومة الإيرانية أن الحادث وقع في خزانات الغاز بمنشأة بارشين , وأظهرت صورا لخزانات الغاز المحترقة، لكن صور الأقمار الاصطناعية لا تظهر أي علامات على انفجار أو حرق في المنطقة التي تقع فيها منشأة بارشين.

بدلاً من ذلك، على بعد حوالي 24 كم شمال منشأة بارشين، في محمية غوجير (خجیر) المحمية، هناك علامات على انفجار كبير في مبنى. وتؤكد مقارنة الصور قبل يوم الجمعة، وبعد الانفجار، أن الموقع الفعلي للانفجار كان في المنشأة.

وكانت مصادر إخبارية قد ذكرت في وقت سابق أن الضوء الشديد الذي شوهد في شرق طهران صباح الجمعة ناجم عن انفجار في مستودعات للصواريخ في منطقة متنزه غابة خوير في الجبال شرق طهران.

تظهر صور الأقمار الصناعية أنه تم حرق منطقة مساحتها 173،000 متر مربع أمام موقع انفجار نباتي في المنطقة. تبلغ مساحة هذه المنطقة المحروقة حوالي 24 ملعب كرة قدم.

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طهران دخان انفجار الغاز الايراني الحساس

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