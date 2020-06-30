بصورة من مستر كاراتيه.. أحمد السبكي يستعيد ذكرياته مع الراحل أحمد زكي

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أحييا أحمد السبكي ذكري وفاة الإمبراطور الراحل أحمد ذكي ، حيث أستعاد زكرياته معه بنشر صورة تجمعها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق السبكي علي الصورة قائلا : مستر كاراتيه ، وتفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات داعيين له بالرحمة والمغفرة.



يذكر ان النجم محمد رمضان قد أعلن مؤخرا بمشاركته في دراما رمضان 2021 بمسلسل يجسد السيرة الذاتية الإمبراطور أحمد ذكي



يشار أن السبكي سيدخل سباق الأضحى المقبل بثلاثة اعمال الأول هو "صاحب المقاوم" بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد ومحمود عبدالمغني وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



الفيلم الثاني الجاهز أيضا هو فيلم "ديدو" وهو فيلم جرافيك في غالبيته، وبطولة جماعية لـ كريم فهمي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وهدى المفتي.



أما الفيلم الثالث فهو "توأم روحي" والذي تم الانتهاء من تصويره من 3 أيام، وصورت معظم مشاهده في العاصمة الفرنسية باريس، وهو من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ومن إخراج عثمان أبولبن.

