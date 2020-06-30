إيبارشية شبرا الخيمة تعقد الاجتماع الشهري لكهنتها Online

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
أقامت إيبارشية شبرا الخيمة الاجتماع الشهري لكهنة الإيبارشية على الإنترنت عبر تطبيق "زووم"، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

تضمن اللقاء كلمة روحية من نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية حول الإيمان العامل بالمحبة، ثم اطمئن نيافته على صحة الآباء الكهنة وخدمتهم.

وفي ختام الاجتماع شدد نيافة الأنبا مرقس على استمرار خدمة الآباء كهنة الإيبارشية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والالتزام بقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس.

وهنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقالت الكنيسة: إن ثورة 30 يونيو تؤكد على حفظ وتماسك الدولة الوطنية المصرية ومشاركة الملايين من أبناء الشعب المصري الذين دافعوا عن حقهم في هوية ودولة مصرية تعبر عن كل المصريين وتمسكهم بالدور الوطني لجيشهم الباسل في مواجهة أعداء الوطن وقوى الظلام، والذي انحاز بدوره إلى الشعب، ورفض أن يساوم أعداء الوطن في تلك اللحظات المصيرية الحاسمة وأنقذ مصر من كل المؤامرات والأطماع الدولية التي كانت ومازالت تحيط بنا، حمى الله مصر وشعبها وجيشها الباسل وقيادتها السياسية الحكيمة من كل سوء.

بعث الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وجاء في نص البرقية: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب،و أختتم: حفظ الله مصر وشعبها.

وبعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2020.

وجاء فى نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى انتصار إرادة الشعب المصري العظيم، يوم الثلاثين من يونيو، ثورة الشعب التي ساندتها القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية، للتأكيد على أن مصر لكل المصريين، ولإعادة بناء مصر الحديثة، لنبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار والتنمية، وكل عام وسيادتكم بخير".

إيبارشية شبرا الخيمة تعقد الاجتماع الشهري لكهنتها Online
إيبارشية شبرا الخيمة تعقد الاجتماع الشهري لكهنتها Online
إيبارشية شبرا الخيمة تعقد الاجتماع الشهري لكهنتها Online
إيبارشية شبرا الخيمة تعقد الاجتماع الشهري لكهنتها Online
إيبارشية شبرا الخيمة تعقد الاجتماع الشهري لكهنتها Online
إيبارشية شبرا الخيمة تعقد الاجتماع الشهري لكهنتها Online

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شبرا الخيمة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو ذكرى الثوره المذاهب الإنجيلية

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