مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش بضربة للتحالف في نينوى بالعراق

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربة للتحالف الدولي في محافظة نينوي.

واستهدف طيران التحالف الدولي وكراعبارة عن نفق في منطقة مقالع عين الجحش ضمن قاطع عمليات نينوى.

وأسفرت العملية عن تدمير نفق كان عبارة عن مركز قيادة وسيطرة لعناصر داعش وقتل نحو ١٠ إرهابيين بينهم احد القياديين.

ويذكر أن أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العميد يحيى رسول، عن مقتل 12 عنصرا من تنظيم "داعش" في عملية أمنية شارك فيها التحالف الدولي شمالي العراق.

وقال رسول في بيان صحفي: "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستكمالا لسلسلة العمليات النوعية التي ننفذها في المناطق الوعرة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب فجر اليوم الأربعاء بضرب معاقل الإرهاب في جبال (قرة جوخ) قرب قضاء مخمور بعملية نوعية مباغتة".

وأضاف، أن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل 12 إرهابيا بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".

وأشار إلى أن "التحالف وجه 59 ضربة جوية للكهوف والجحور التي تتحصن فيها عصابات داعـش الإرهابية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".

وتابع رسول، أن "الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يعاهدون أبناء الشعب العراقي بمواصلة العمل الدؤوب المخلص من أجل الوصول إلى الاستقرار الأمني والقضاء على فلول هذه العصابات الإرهابية".

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