تعرف على شروط التقدم للحصول على مشروع بشارع 306 في المنصورة
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:41 م
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم تزامنا مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تدشين شارع 306 لإقامة 82 مشروعا للشباب، بنطاق حي شرق وغرب مدينة المنصورة كمرحلة أولى في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 306.
وأوضح محافظ الدقهلية، أن مشروع "شارع 306" الذي تم تدشينه اليوم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري.
يأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام ببناء الإنسان وتوفير احتياجات المواطنين.
وأضاف محافظ الدقهلية، أن المشروع يحول الشارع لمكان حيوي ومشروع استثماري للشباب ويوفر فرص عمل اقتصادية للشباب ويوجههم للعمل الحر ويحول المناطق لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.
وأوضح محافظ الدقهلية أن شارع 306 سيتم اقامته داخل حديقة شارع الجيش بالمنصورة، ويضم 82 مشروع متنوع تشمل دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي ويتم منحهم للشباب من خلال قرعة للاختيار دون تمييز او وساطة وبكل شفافية.
وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتم توزيع 85% من الاكشاك بنظام القرعة العلنية،5% للمتقدمين من متحدي الاعاقة، 10 % لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والحالات الانسانية، ويتم منح الرخصة للفائزين بالقرعة ولا يجوز التنازل عنها للغير، ويتم تقديم طلبات الحصول على كشك مشروع 306 بالمركز التكنولوجي بالمحافظة.
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار، بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب من مختلف أنحاء المحافظة، ومضاعفة الاستثمار والانتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه لمعرفة شروط التقدم للحصول على مشروع في شارع 306، تبدغ الخطوات ب دخول على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية من هنا
وأوضح محافظ الدقهلية، أن مشروع "شارع 306" الذي تم تدشينه اليوم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري.
يأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام ببناء الإنسان وتوفير احتياجات المواطنين.
وأضاف محافظ الدقهلية، أن المشروع يحول الشارع لمكان حيوي ومشروع استثماري للشباب ويوفر فرص عمل اقتصادية للشباب ويوجههم للعمل الحر ويحول المناطق لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.
وأوضح محافظ الدقهلية أن شارع 306 سيتم اقامته داخل حديقة شارع الجيش بالمنصورة، ويضم 82 مشروع متنوع تشمل دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي ويتم منحهم للشباب من خلال قرعة للاختيار دون تمييز او وساطة وبكل شفافية.
وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتم توزيع 85% من الاكشاك بنظام القرعة العلنية،5% للمتقدمين من متحدي الاعاقة، 10 % لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والحالات الانسانية، ويتم منح الرخصة للفائزين بالقرعة ولا يجوز التنازل عنها للغير، ويتم تقديم طلبات الحصول على كشك مشروع 306 بالمركز التكنولوجي بالمحافظة.
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار، بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب من مختلف أنحاء المحافظة، ومضاعفة الاستثمار والانتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه لمعرفة شروط التقدم للحصول على مشروع في شارع 306، تبدغ الخطوات ب دخول على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية من هنا
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