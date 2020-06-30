تعرف على نظام فورمولا 1 الجديد

ينطلق موسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في النمسا الأسبوع المقبل، وسيتعين على الفرق والسائقين والمشجعين التعامل مع الشكل الجديد للمسابقة، في ظل جائحة كوفيد 19.

غياب المشجعين

ستقام السباقات الافتتاحية للموسم لأول مرة خلف الأبواب المغلقة، ودون حضور مشجعين أو رعاة أو كبار الشخصيات والضيوف، وسيتم فرض قيود على العدد المسموح بوجوده، ولن يتم السماح لأي فريق بوجود أكثر من 80 شخصاً من العاملين (بينما كان الرقم المعتاد 130)، مع السماح بوجود 60 شخصاً من مسؤولي التشغيل.

ستكون الأجواء مختلفة تماماً، حيث كان يبلغ متوسط حضور الجماهير على مدار التجارب الحرة والتأهيلية والسباق نفسه في ثلاثة أيام حوالي 150 ألف شخص.

حماية شخصية

أي شخص سيسافر إلى النمسا يجب أولاً أن تكون نتيجته لفحص كوفيد 19 سلبية، وبعد ذلك سيخضع لفحوص كل خمسة أيام، وسيخضع لفحص فوري في حال ظهور أي أعراض للمرض.

سيتم الكشف عن درجة حرارة المشاركين مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وسيتم تقليص التفاعل بين الفرق، وسيتعين على أغلب الفنيين والمهندسين بوضع الكمامات أغلب الوقت.

مؤتمرات صحافية

ستقام أغلب الإفادات والمؤتمرات الصحافية عن بعد، سواء باستخدام منصة زووم أو أي وسائل أخرى.

وسيتم السماح لعدد محدود من الأشخاص في وسائل الإعلام بحضور السباق.

استعدادات الانطلاق

قبل انطلاق السباق سيتم السماح لكل فريق بوجود 40 شخصاً فقط عند مكان الانطلاق، ولن يقف السائقون معا عند عزف النشيد الوطني، وسيتم الإسراع من إيقاع الإجراءات المتبعة.

منصة التتويج

لن يتم إقامة احتفالات على منصة التتويج بعد السباق.

ولم تعلن فورمولا 1 كافة التفاصيل لكن من المتوقع أن تكون مراسم التتويج على الحلبة نفسها، مع وجود تباعد بين السائقين، وأن يحصل الفائز على الجائزة بشكل مباشر دون استلامها من المسؤولين المحليين.