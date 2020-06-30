تعرف على نظام فورمولا 1 الجديد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
وكالات

 

ينطلق موسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في النمسا الأسبوع المقبل، وسيتعين على الفرق والسائقين والمشجعين التعامل مع الشكل الجديد للمسابقة، في ظل جائحة كوفيد 19.

غياب المشجعين

ستقام السباقات الافتتاحية للموسم لأول مرة خلف الأبواب المغلقة، ودون حضور مشجعين أو رعاة أو كبار الشخصيات والضيوف، وسيتم فرض قيود على العدد المسموح بوجوده، ولن يتم السماح لأي فريق بوجود أكثر من 80 شخصاً من العاملين (بينما كان الرقم المعتاد 130)، مع السماح بوجود 60 شخصاً من مسؤولي التشغيل.

ستكون الأجواء مختلفة تماماً، حيث كان يبلغ متوسط حضور الجماهير على مدار التجارب الحرة والتأهيلية والسباق نفسه في ثلاثة أيام حوالي 150 ألف شخص.

حماية شخصية

أي شخص سيسافر إلى النمسا يجب أولاً أن تكون نتيجته لفحص كوفيد 19 سلبية، وبعد ذلك سيخضع لفحوص كل خمسة أيام، وسيخضع لفحص فوري في حال ظهور أي أعراض للمرض.

سيتم الكشف عن درجة حرارة المشاركين مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وسيتم تقليص التفاعل بين الفرق، وسيتعين على أغلب الفنيين والمهندسين بوضع الكمامات أغلب الوقت.

مؤتمرات صحافية

ستقام أغلب الإفادات والمؤتمرات الصحافية عن بعد، سواء باستخدام منصة زووم أو أي وسائل أخرى.

وسيتم السماح لعدد محدود من الأشخاص في وسائل الإعلام بحضور السباق.

استعدادات الانطلاق

قبل انطلاق السباق سيتم السماح لكل فريق بوجود 40 شخصاً فقط عند مكان الانطلاق، ولن يقف السائقون معا عند عزف النشيد الوطني، وسيتم الإسراع من إيقاع الإجراءات المتبعة.

منصة التتويج

لن يتم إقامة احتفالات على منصة التتويج بعد السباق.

ولم تعلن فورمولا 1 كافة التفاصيل لكن من المتوقع أن تكون مراسم التتويج على الحلبة نفسها، مع وجود تباعد بين السائقين، وأن يحصل الفائز على الجائزة بشكل مباشر دون استلامها من المسؤولين المحليين.

أخبار تهمك

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ 34 دقيقة

مفاجأة للأهلي والزمالك بشأن مكان إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. السبب وراء رفض فايلر انضمام فوزي أو بكار إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

صدمة للأهلي والزمالك.. تعرف على النظام الجديد لمباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

05:25 م

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

06:34 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن