ميرنا عوني تبدأ تحضيرات أولى تجاربها الإعلامية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تبدأ ميرنا عوني أولى تجاربها الإعلامية، حيث تجري التجهيزات لبرنامجها الجديد موضة، والذي سينطلق بداية من شهر أغسطس المقبل.

 

وقالت ميرنا عوني أن البرنامج سيركز على كل تسليط الضوء على الموضة سواء الملابس والفاشون أو الأكسسوارات والمكياج والديكور و الأثاث وحتى مفروشات المنزل، كما سيتم تخصيص حلقات المقبلات على الزواج وأيضا للأطفال وحديثي الولادة.

 

وقالت ميرنا عوني أن البرنامج سيكون دليل شامل لكل الأسرة المصرية ولكن سيتم التركيز على اهتمامات البنت والمرأة عموما، وحتى الأطفال سيتم تخصيص حلقات لهم لكل اهتماماتهم.

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