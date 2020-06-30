جوجل تجلب خيار كتم الصوت عند مشاهدة الفيديو على تطبيق الصور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:33 م
تطبيق صور جوجل
تطبيق صور جوجل
أطقت جوجل الآن مميزات جديدة على تطبيق صورها وعلى الرغم من أنه بسيط إلّا أنه مفيد للغاية، حيث أصبح يُتيح الآن كتم صوت مقاطع الفيديو بسرعة من خلال التبديل على الشاشة وبدون التلاعب بمستوى الصوت الرئيسي لهاتفك.

وعند تشغيلك لمقطع فيديو في تطبيق صور جوجل ، ستُلاحظ مفتاح جديد لمستوى وكتم الصوت بجوار وقت الفيديو أسفل الشاشة، وبالضغط عليه سيتم كتم الصوت، وبالضغط عليه مرة أخرى سيعود الصوت إلى مستواه السابق.

وهذه الإضافة ليست متاحة للجميع حتى الآن، وهي غير مرتبطة بالواجهة الجديدة أو القديمة، بالتالي فهو موجّهة من طرف الخادم، على أن تصل للمستخدمين تدريجيًا، ومع ذلك، يُفضّل تحميل أحدث إصدار من التطبيق على المتجر.

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