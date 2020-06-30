جوجل تجلب خيار كتم الصوت عند مشاهدة الفيديو على تطبيق الصور

أطقت جوجل الآن مميزات جديدة على تطبيق صورها وعلى الرغم من أنه بسيط إلّا أنه مفيد للغاية، حيث أصبح يُتيح الآن كتم صوت مقاطع الفيديو بسرعة من خلال التبديل على الشاشة وبدون التلاعب بمستوى الصوت الرئيسي لهاتفك.





وعند تشغيلك لمقطع فيديو في تطبيق صور جوجل ، ستُلاحظ مفتاح جديد لمستوى وكتم الصوت بجوار وقت الفيديو أسفل الشاشة، وبالضغط عليه سيتم كتم الصوت، وبالضغط عليه مرة أخرى سيعود الصوت إلى مستواه السابق.



