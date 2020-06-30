ماني يتغنى بصلاح وفيرمينيو في ليفربول

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حرص السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول، على الإشادة بزملائه في الفريق المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو.

 

وأكد ماني، أنه محظوظ للعب بجوار الثنائي محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، في هجوم ليفربول، مؤكدًا أن اللعب بجوارهما يسهل من دوره مع الفريق.


وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أقول دائما أننا محظوظون، يتحدث الناس عنا دائمًا ولكن أعتقد أن هذا الفريق هو أكثر من الثلاثي الهجومي».

 

وأضاف المهاجم السنغالي: «أنا محظوظ باللعب إلى جانب الرائعين صلاح وفيرمينو، وهما يسهّلان كل شيء بالنسبة لي».

 

وتابع: «سأستمر في العمل بجد من أجل الحصول على أفضل مستوى خلال المباريات المقبلة».

  

وكشف ماني عن رغبة فريقه في إنهاء الموسم بمجموعة من الأرقام القياسية، متضمنة الحصول على أكبر عدد من النقاط، وهو 100 نقطة والمسجل باسم البطل السابق مانشستر سيتي، منافس ليفربول المقبل بعد غد الخميس.

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