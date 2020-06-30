4 مكاسب للسويسري "فايلر" بعد تجديد عقده مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق لموسم جديد، ليستمر مع الفريق الأحمر حتي آخر مباراة في موسم 2020 / 2021، وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها المدرب خلال الموسم الحالي.





تجديد فايلر عقده مع النادي الأهلي واستمراره موسم جديد داخل أحد أكبر وأعرق الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط يمنحه الفرصة لتحقيق المزيد من المكاسب في رحلته التدريبية نستعرضها في هذا التقرير:-





الاستقرار وجماهيرية واسعة





استمرار السويسري رينيه فايلر مع الأهلي لموسم جديد يمنحه مزيد من الاستقرار مع الفريق الأحمر، ويساعده ذلك على استكمال مسيرته الناجحة مع الفريق ويحقق المزيد من النتائج الرائعة ويحصد البطولات خاصة لاستجابة الإدارة لكافة طلباته، كما أن هذه الخطوة ساعدته على اكتساب حب وثقة الجماهير الحمراء بعد رفضه العديد من العروض المغرية والموافقة على الاستمرار مدربًا للفريق.





حصد مزيد من البطولات

بعد تجديد تعاقده مع الأهلي أصبح أمام رينيه فايلر فرصة ثمينة لحصد المزيد من البطولات والألقاب مع المارد الأحمر، ليسطر تاريخًا لنفسه في عالم التدريب مثلما فعل البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأحمر السابق، الذي حضر لمصر بسيرة ذاتية متواضعة ورحل عنها مدربًا اسطوريًا.





وحصد فايلر كأس السوبر المصري مع الأهلي، واقترب من التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد تصدر البطولة بـ49 نقطة، وتفصله مباراة عن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومن ثم حصد اللقب القاري والتأهل لمونديال الأندية، وصعد بالفريق لدور الـ16 بكأس مصر وأمامه الفرصة للتتويج بلقب البطولة.





صناعة اسم كبير بالقارة السمراء





ارتباط المدرب السويسري لموسم جديد مع نادي القرن الإفريقي يساعده على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات رفقة الفريق الأهلاوي، وصناعة اسم كبير له بالقارة السمراء، وذلك سوف يمنحه فرصة للحصول على العديد من العروض التدريبية بمقابل مالي أكبر كثيرًا مما يتقاضاه مع الأهلي حاليًا.





المشاركة في مونديال الأندية





من المكاسب التي تنتظر رينيه فايلر بعد تجديد عقده مع الأهلي، إمكانية مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخه، وذلك حال تجاوزه عقبة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتأهل لنهائي البطولة وحصد اللقب القاري مع الأحمر بالموسم الحالي.



