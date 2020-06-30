مصطفي قمر ينعي وفاة صديقه عبر "إنستجرام"

Advertisements

نعي المطرب مصطفى قمر، وفاة صديق له، حيث نشر بوست يعبر فيه رحيله، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".





وكتب "انتقل إلي رحمة الله صديقي، وأخي الغالي وعشرة العمر، الأستاذ مجدي الماكيير العظيم، ربنا يرحمه برحمته ويعفو عنه ويجعله من أهل الجنة، أسالكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة إن لله وإن إليه راجعون".





وفي سياق منفصل، قد أعلن المطرب مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الديني الجديد الذي يحمل اسم "حنن علينا يارب"، عبر قناته على "يوتيوب"، حيث قام بنشر صورة جديدة له على حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





كما أن مصطفى قمر، طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا"، على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.