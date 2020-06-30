رسالة متعافين من كورونا أثناء تبرعهم ببلازما الدم في المنيا (فيديو)
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:24 م
منى صموئيل
قال الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الاقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا، إن المركز بدأ اليوم الثلاثاء، عملية سحب بلازما المتعافيين من فيروس كورونا المستجد، بالمركز الأقليمي لنقل الدم بالمنيا التابع لإدارة خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للاستفادة بهذه البلازما وحقنها للمصابين بفيروس كورونا.
ومن جانبه، قال الدكتور ايمن محمد عبد الغني، رئيس قسم رعاية المتبرع، إن شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم والتي تمثلت في الآتي: سن المتبرع من 18 إلى 60 سنة، الرقم القومي للمتبرع ورقم تليفونه، وخلوه من الأمراض التي تمثل عائق للتبرع، وعدم حدوث اي جراحات داخلية للمتبرع على الأقل آخر ثلاثة شهور مع وجود ما يثبت بإصابة المتبرع بفيروس كورونا وشفائه التام بالإضافة إلى استمارة المتبرع التي يقوم بالأمضاء عليها، ثم تأتي مرحلة الفحص الطبي والتأكد من عدم وجود انيميا وقياس الوزن والضغط ثم تبدأ عملية التبرع بالبلازما والتي تستغرق مدة تتراوح من 45 إلى 60 دقيقة.
وفي هذا الصدد، قدم متعافي من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) رسالة أثناء تبرعهم بالبلازما في المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا، قائلا: إن اعراض الإصابة بفيروس كورونا ظهرت عليه خلال شهر مايو الماضي وبعد إجراء المسحة الطبية تبين إصابته بالفيروس وتم عزله منزليا لعدم حدة الأعراض الي ان تم شفائه، موجها رسالة لكل من تم شفاؤهم التوجه لأقرب مركز لنقل الدم والتبرع بالبلاما للمساهمة في شفاء اخرين.
وأضاف متبرع آخر، أنه اصيب بفيروس كورونا 20 مايو الماضي، وتم إجراء الأشعة والتحاليل وكافة الفحوصات اللازمة وبعد ذلك تم سحبة مسحة منه وجاءت نتيجتها إيجابية ومع اتباع كافة الإجراءات الصحية تم شفاءه، مشيرا انه ذهب لبنك الدم الأقليمي للتبرع بالبلازما بعد التأكد من شفاؤه لاستفادة اخرين مصابين بالفيروس.
كما دعا مدير المركز الأقليمي للتبرع بالدم، كافة المواطنين الذين انعم عليهم بالشفاء من جميع أعراض فيروس كورونا بالتوجه لأقرب مركز للتبرع بالبلازما وانقاذ مصابين اخرين بالفيروس.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا