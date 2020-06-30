طقس حار ورياح ومنخفض هندي.. طقس أول أيام شهر يوليو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

شبورة مائية صباحا

توقعت الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع ظهور شبورة مائية صباحا.

حالة الطقس على السوحل الشمالية

وعن حالة الطقي في السواحل الشمالية، أكدت الأرصاد الجوية أنه يكون معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب مع ظهور شبورة مائية صباحا.

اضطراب ملاحة وارتفاع الحرارة

ويسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية، بينما يشهد طقس محافظات الصعيد، ما بين حار وشديد الحرارة نهارا على الجنوب معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمالا، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.
طقس حار ورياح ومنخفض هندي.. طقس أول أيام شهر يوليو
طقس حار ورياح ومنخفض هندي.. طقس أول أيام شهر يوليو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس درجات الحرارة حالة الجو بيان بحالة الجو الاردصاد

أخبار تهمك

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة للأهلي والزمالك بشأن مكان إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صدمة للأهلي والزمالك.. تعرف على النظام الجديد لمباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

منذ 33 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 6 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ أقل من نصف ساعة

ليس دونجا.. الكشف عن صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. السبب وراء رفض فايلر انضمام فوزي أو بكار إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

بارد ولطيف.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بيان وتحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

"تقلبات جوية.. واضطراب حركة الملاحة".. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:44 م

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

05:25 م

الأهلي يوافق على بيع لاعبه الإفريقي بمليون دولار

06:34 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

تدهور العلاقة بين زيدان ونجم ريال مدريد

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن