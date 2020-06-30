23 % تراجع بصادرات مصر من الزجاج في 5 أشهر

تراجعت صادرات "الزجاج ومصنوعاته" خلال الفترة "يناير-مايو" من العام الحالي بنسبة 23% لتسجل 131 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية - اليوم الثلاثاء- أنه خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام تم التصدير لنحو 86 دولة منها 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت (ارتيريا-مالي-المالديف-مولدوفا-نيكاراجوا-السنغال-نيوزيلند-البوسنة والهرسك-السلفادور).





وأشار إلى أن "الولايات المتحدة"احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري مستحوذة على 16 % من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 21.046 مليون دولار ، تلاها في المرتبة الثانية "تركيا" مستحوذة على 14% بقيمة بلغت 18.342 مليون دولار ، واحتلت "هولندا" المرتبة الثالثة مستحوذة على 8.9% بما قيمته 11.663 مليون دولار ، تلاها "إيطاليا" بنحو 6.6 % بما فيمته 8.756 مليون دولار.





وأوضح أن صادرات الزجاج المصري ومصنوعاته إلى "أسبانيا" بلغت ما قيمته 8.173 مليون دولار ، فيما بلغت إلى "السوادن" نحو 6.897 مليون دولار ، واحتلت "الجزائر"المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 5.117 مليون دولار ، تلاها "المغرب" بنحو 4.904 مليون دولار ، تلاها في المرتبة التاسعة"بولندا" بنحو 4.107 مليون دولار ، وفي المرتبة العاشرة "ألمانيا الاتحادية" بنحو3.631 مليون دولار.





وحول صادرات الزجاج ومصنوعاته موزعة على السلع ، أشار التقرير إلى أن صادرات ألياف من الزجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها مثل(الخيوط-النسيج) بلغت خلال ال 5 أشهر الأولى من العام نحو81.911 مليون دولار متراجعة بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذى سجلت فيه 96.513 مليون دولار ، كما انخفضت صادرات "الأدوات من الزجاج من الأنواع المستعملة للمائدة ،المطبخ ، التواليت ،للمكتب ، للتزين الداخلي" بنحو 24% لتسجل 36.042 مليون دولار مقارنة 47.576 مليون دولار، وسجلت صادرات"زجاج فلوت وزجاج مجلو أو مصقول الوجه او الوجهين ، والألواح أو الصفائح ،وإن كان ذو طبقة ماصة أو أو عاكسة نحو 9.06 مليون دولار مقابل 15.844 مليون دولار بتراجع بلغ 43%.





وأوضح أن صادرات الزجاج غير المشغول وبشكل كرات أو عيدان أو أنابيب تراجعت بنحو 51% مسجلة 2.7 مليون دولار مقابل 5.567 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



