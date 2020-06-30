ليس أمم إفريقيا فقط.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل بطولة أخري

قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون إلى يناير 2020 بدلًا من يناير 2021، ويأتي ذلك بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تأجيل الكثير من البطولات القارية الكبرى على رأسها بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو".





وأعلنت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين أيضًا لمدة عام لتقام في يماير 2021 بدلًا من 2020 الحالي.





وعقدت اللجنة اجتماعًا صباح اليوم، الثلاثاء لحسم مصير البطولات القارية، اتخذت خلاله قرارت بخصوص كأس الأمم الإفريقية وبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية.





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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم من مباراة واحدة.





واجتمع اليوم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن طريق فيديو "كونفرانس" من أجل مناقشة عودة منافسات دوري أبطال إفريقيا.



