سعد المجرد يعلن عن حفله الجديد بالمغرب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:49 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
فايقة محمد عادل
يحرص المطرب سعد لمجرد، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية، حيث نشر سعد منذ قليل صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر سعد، بالصورة بإطلالة مختلفة وعلق قائلا: "عدي الكلام، تاريخ خمسة يوليو، الساعة 18 بتاريخ المغرب".


يشار أن دويتو "انساى"، غناء الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد حقق نجاحا كبيرا ،واكتسحت هذه الأغنية تطبيق انغامى ، حيث أصبحت الأغنية الاولى على تطبيق انغامى وتخطت 250 مليون مشاهدة.

أغنية "انساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج المخرج حسام الحسيني.

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