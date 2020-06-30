نشرة حوادث الفجر.. حبس المتهمين في واقعة قتل وحرق "طفلة الطالبية"

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو





بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





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الفتوى والتشريع: مباني ميناء القاهرة الجوي لا تخضع للضريبة العقارية

أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، فتوي جديدة بشأن مباني ميناء القاهرة الجوي.





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تجديد حبس 18 متهمًا بالإنضمام لجماعة إرهابية

قررت النيابة العامة، تجديد حبس 18 متهمًا، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، وذلك فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وأخبار ومعلومات وبيانات كاذبة ضد الدولة.





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النائب العام يأمر بحبس المتهمين في واقعة قتل وحرق "طفلة الطالبية"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمين في واقعة قتل الطفلة «فجر» بالطالبية، احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



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التفاصيل الكاملة لضبط طالب بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قيام طالب مقيم في محافظة القاهرة، بإدارة قناة على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ونشر مشاركات تتضمن الزعم بقدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (اللغة الإنجليزية – الديناميكا) نظير حصوله على مبالغ مالية.





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بمناسبة 30 يونيو.. الإدارية تقرر سحب تراخيص الأسلحة من الإخوان

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا سابقًا، يسجل في دفتر الأحوال الوطنية، بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب جميع تراخيص الأسلحة التى حصل عليها جماعة الإخوان وأتباعهم خلال فترة حكمهم لاستخدامها في أعمال العنف والإرهاب، ورفض الدعوى التي أقامها القيادى الإخواني الهارب إلى تركيا جمال حشمت ضد الداخلية.





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ننفرد بنشر صورة المحامي المقتول في البساتين

حصلت بوابة الفجر على صورة محامي قتل على يد 4 أشخاص بسبب خلافات بينهم بترب اليهود بمنطقة البساتين.





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