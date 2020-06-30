مفاجأة.. السبب وراء رفض فايلر انضمام فوزي أو بكار إلى الأهلي









رفض السويسري رينيه فايلر المدير اللفني للنادي الأهلي نهائيا فكرة التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز أو علي فوزي لاعب إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد فايلر إلى إدارة المارد الأحمر أنه لا يريد ضم فوزي أو بكار إلى الفريق في الميركاتو الصيفي لأنه لا يريد تدعيم الجبهة اليمنى في الفريق من خارج النادي.





وينوي فايلر الاعتماد على كل من باسم علي نجم الأهلي المعار إلى الجونة أو كريم يحيى المعار إلى سموحة ولكن سيختار بينهم على حسب مستواهم.





كما يفكر رينيه فايلر في الاعتماد على لاعبين آخرين من داخل الأهلي وتوظيفهم في مركز الظهير الأيمن مثل كريم نيدفيد وأكرم توفيق.



