الأنصاري: العمل الجماعي والميداني أساس النجاح وتجهيز صف ثاني من القيادات مطلب ضروري بالفيوم

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قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم أن كل رئيس وحدة محلية مسئول مسئولية كاملة عن الوحدة المحلية المكلف بها، مشددًا أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت، مؤكدًا على ضرورة شعور المواطنين بتواجد المسئولين بينهم لحل مشكلاتهم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع رؤساء الوحدات المحلية الجدد بمراكز اطسا وأبشواي ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد ابوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمحاسب كمال سلومه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والاستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والاستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا.



ووجه المحافظ كل رئيس وحدة محلية بإعادة ترتيب البيت من الداخل، بما يفيد تحقيق نتائج وإنجازات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية التعامل بكل قوة وحزم تجاه من يتقاعس عن أداء مهام عمله المكلف بها، مع بذل المزيد من الجهد حتى يشعر المواطن بالتغيير.



وكلف محافظ الفيوم الجهاز التنفيذي الجديد، بوضع حلول غير تقليدية خارج الصندوق لحل كافة المشاكل، ومتابعة جميع أعمال التطوير والأعمال الخدمية، بالإضافة الى ملف استرداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية الجدد بأهمية العمل الجماعي، وتجهيز صف ثاني من القيادات والعمل الميداني مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأنه لايوجد أحد فوق القانون.



وخلال اللقاء، تابع المحافظ مع رئيس مدينة يوسف الصديق أعمال توصيل خط مياه شرب جديد لقرية كحك بحري، بتكلفة 5 ملايين جنيه لحل مشكلة انقطاع المياه بالقرية، بالإضافة الى أعمال رصف طريق قرية النزلة، واستكمال تطهير مصرف الوادى بالنزلة بمركز يوسف الصديق.



حيث عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث خطة الطرق والرصف بالمحافظة للعام المالي الجديد 2020 2021، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور حسن المهدي مستشار المحافظة لمشروعات الطرق، والأستاذ حسين رجب مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إنه خلال الاجتماع استعرض مدير إدارة التخطيط، ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة بالعام المالي الجديد 2020-2021 بقطاع الطرق والرصف، وأعلن أن إجمالي ما تم تخصيصه لمشروعات الرصف والطرق بالمحافظة 264 مليون و400 ألف جنيه.



وشدد المحافظ على ضرورة الاستغلال الأمثل للخطة الاستثمارية لتحقيق أقصى استفادة منها، وتوظيف الخطة الجديدة فى خدمة أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى إعداد خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق خلال العام المالي الجديد، ومراعاة المقاييس والمواصفات الهندسية فى التنفيذ، موجهًا بإعداد خطة متوسطة المدى لرصف الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة حتى عام 2025 بناءً على الأولويات والاحتياجات العاجلة.



كما تناول الاجتماع، مناقشة أعمال صيانة وتأهيل طريق النزلة بمركز يوسف الصديق، وذلك بعد كسر خط مياه الشرب الرئيسي بالطريق البالغ قطره 1000 مم، وشدد المحافظ على ضرورة إنهاء كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.



ووجه محافظ الفيوم خلال الاجتماع بتحديث الشبكة المعلوماتية لجميع المرافق، كقاعدة بيانات متكاملة بالمحافظة، ورفعها على خريطة GIS للتيسير على متخذي القرار، والاستفادة من هذه البيانات فى إنهاء المشروعات وفقًا للأولويات والموارد المتاحة.

