خبير عسكري سعودي يكشف سر استهداف الإرهابيين لمصر (فيديو)

قال اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري السعودي، إن مصر من مئات السنين دولة لها وزنها، ودائمًا تعمل الجماعات الإرهابية والدول التي تريد تهديد المنطقة العربية الإسلامية على استهداف مصر.





وأضاف "القبيبان"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "أخبار ten"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالأمس تطرق لأهمية استمرار العلاقات العربية العربية في ظل هذه التحديات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والصحية، مشيدًا بوقف الدولة المصرية بكل شجاعة وفخر أمام التهديدات الأخيرة سواء من ناحية ليبيا أو سد النهضة الإثيوبي وما يحدث في سيناء.





وتابع الخبير العسكري السعودي، أن توافق الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والشقيقة مصر يعطي طمأنينة للمواطنين، وينتج عنه تعاون مجتمعي بين الدول العربية، مشددًا على أن الإخوان مشكلة تؤرق، وحديث الرئيس السيسي أمس يؤكد على تعزيز الوحدة العربية، والعلاقات المصرية الخليجية في تطور في ظل التحديات الحالية، وهذا ما يضعف الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها.





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



