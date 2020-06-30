خبير عسكري سعودي يكشف سر استهداف الإرهابيين لمصر (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:31 م
رقية جمال
قال اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري السعودي، إن مصر من مئات السنين دولة لها وزنها، ودائمًا تعمل الجماعات الإرهابية والدول التي تريد تهديد المنطقة العربية الإسلامية على استهداف مصر.

وأضاف "القبيبان"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "أخبار ten"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالأمس تطرق لأهمية استمرار العلاقات العربية العربية في ظل هذه التحديات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والصحية، مشيدًا بوقف الدولة المصرية بكل شجاعة وفخر أمام التهديدات الأخيرة سواء من ناحية ليبيا أو سد النهضة الإثيوبي وما يحدث في سيناء.

وتابع الخبير العسكري السعودي، أن توافق الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والشقيقة مصر يعطي طمأنينة للمواطنين، وينتج عنه تعاون مجتمعي بين الدول العربية، مشددًا على أن الإخوان مشكلة تؤرق، وحديث الرئيس السيسي أمس يؤكد على تعزيز الوحدة العربية، والعلاقات المصرية الخليجية في تطور في ظل التحديات الحالية، وهذا ما يضعف الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا جماعة الاخوان المسلمين بوابة الفجر الاخوان

أخبار تهمك

عاجل - تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى 2022

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ ساعتين و 7 دقيقة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول رد من الأهلي على قرارات "كاف" بشأن دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يكتب نهاية كيكي سيتين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

"ليزا" فيروس جديد يضرب إيطاليا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ نصف ساعة

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيسي: أحلام الإخوان كانت قريبة المنال لولا ثورة الشعب في 30 يونيو

خبير اقتصادي: معدل البطالة انخفض من 14 لـ8.5 % في عهد السيسي (فيديو)

عبد المنعم السيد: عام حكم الإخوان لم يكن به أي رؤية اقتصادية واضحة (فيديو)

نشأت الديهي: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر

وائل الإبراشي: إنجازات 30 يونيو تؤكد أن مصر تسير نحو التقدم

مفتي الجمهورية: 30 يونيو كان يومًا تاريخيًا في عمر مصر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:25 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

05:29 م

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن