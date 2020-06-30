"قطع الإنترنت وحملة اعتقالات".. إثيوبيا تقمع الاحتجاجات عقب مقتل معارض

أثار مقتل المغني الإثيوبي المعارض الشهير، هاشالو هونديسا، توترات متزايدة في أديس أبابا اليوم، حيث تم تنظيم مظاهرات بعد دعوات عبر الإنترنت.





ولقي المغني الإثيوبي مصرعه في وقت مبكر من مساء أمس (الاثنين)؛ بعد أن رمي بالرصاص بالقرب من مجمع سكني بالعاصمة أديس أبابا.





ولم يعرف من كان وراء اغتياله، لكن المغني البالغ من العمر 34 عاما وهو من أقلية الأورومو العرقية، قال سابقا إنه تلقى تهديدات بالقتل.





غالباً ما ركزت كلمات هونديسا على حقوق الأورمو في البلاد وكان له دور في موجة من الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق.





وجاءت وفاته بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل حول الإمبراطور مينليك وتمثاله في العاصمة التي تعهد قوميو الأروومو بهدمها.





وقد أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن تعازيه لوفاة هونديسا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





وبعد إذاعة خبر وفاته، توجه الآلاف من معجبيه إلى المستشفى في أديس أبابا حيث تم نقل جثة المغني، حسبما أفادت "بي بي سي".



