"قطع الإنترنت وحملة اعتقالات".. إثيوبيا تقمع الاحتجاجات عقب مقتل معارض

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:12 م
هاشالو هونديسا
هاشالو هونديسا
وكالات
أثار مقتل المغني الإثيوبي المعارض الشهير، هاشالو هونديسا، توترات متزايدة  في أديس أبابا اليوم، حيث تم تنظيم مظاهرات بعد دعوات عبر الإنترنت.

ولقي المغني الإثيوبي مصرعه في وقت مبكر من مساء أمس (الاثنين)؛ بعد أن رمي بالرصاص بالقرب من مجمع سكني بالعاصمة أديس أبابا.

ولم يعرف من كان وراء اغتياله، لكن المغني البالغ من العمر 34 عاما وهو من أقلية الأورومو العرقية، قال سابقا إنه تلقى تهديدات بالقتل.

غالباً ما ركزت كلمات هونديسا على حقوق الأورمو في البلاد وكان له دور في موجة من الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق.

وجاءت وفاته بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل حول الإمبراطور مينليك وتمثاله في العاصمة التي تعهد قوميو الأروومو بهدمها.

وقد أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن تعازيه لوفاة هونديسا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبعد إذاعة خبر وفاته، توجه الآلاف من معجبيه إلى المستشفى في أديس أبابا حيث تم نقل جثة المغني، حسبما أفادت "بي بي سي".

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وتم إغلاق الإنترنت في أجزاء من البلاد ومن المتوقع حدوث احتجاجات بعد مقتل المغني.

وأبلغ أطباء "بي بي سي"، أن اثنين من المتظاهرين لقيا مصرعهما خلال المظاهرات في إحدى المدن الإثيوبية.

وأصدرت السفارة الألمانية في أديس أبابا تحذيرا، ونصحت الألمان بتجنب التجمعات الكبيرة والقيادة عبر العاصمة، وأرجعت هذا إلى وجود دعوات للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت السفارة أن جمهور هونديسا حملوا قوات الأمن مسؤولية مقتله، وقالوا إن هناك "دافعا سياسيا" للجريمة.

ولطالما اشتكت جماعة أورمو، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، من التهميش السياسي والاقتصادي.

وكانت اندلعت المظاهرات في عام 2016 وشهدت الضغوط على الحكومة.

وفي نهاية المطاف، استبدل الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء آنذاك هايليمريم ديسالين بآبي، وهو ينتمي للأرومو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مغني معارض قمع قطع حملة الانترنت اعتقالات احتجاجات اثيوب أثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل - تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى 2022

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 6 ساعات

"ليزا" فيروس جديد يضرب إيطاليا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول رد من الأهلي على قرارات "كاف" بشأن دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

منذ نصف ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يكتب نهاية كيكي سيتين

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تصريح مثير من رئيس الوزراء الإثيوبي عن الانفجار الذي استهدف مؤيديه بأديس أبابا

الإمارات تدين التفجير الإرهابي في أديس أبابا

إثيوبيا تحتفل بعيدها في أديس وسط إجراءات أمنية مشددة

إثيوبيا على صفيح ساخن.. مقتل 5 في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإثيوبي

بعد وفاة 16 في اشتباكات.. ناشط إثيوبي يدعو إلى الهدوء في إثيوبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:25 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

12:54 م

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

مفاجأة.. سر تعطل انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

05:29 م

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن