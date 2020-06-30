مدرب بورنموث يحذر اللاعبين من الهبوط

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
قال إيدي هوي المدير الفني لنادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم ، إن على فريقه أن يتحكم في مصيره لتأمين بقاءه في مسابقة الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وتعرض الفريق للهزيمة مرتين متتاليتين منذ استئناف المسابقة، ليتراجع إلى المراكز الثلاث الأخيرة في الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة عن البقاء.

وتفصل نقطة واحدة فقط فريق واتفورد صاحب المركز السادس عشر، عن أستون فيلا صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ويمكن لبورنموث أن يخرج من مراكز الهبوط في حال نجح في التغلب على ضيفه نيوكاسل غدا الأربعاء.

وقال هوي: "علينا أن نتصرف، علينا أن نتحكم في موقفنا و مصيرنا وأن نحقق النتائج، لا يمكننا التركيز على الفرق الأخرى ونتائجها".

وأضاف: "نحتاج إلى أن نستخدمها كفرصة حقيقية لإظهار أننا نريد البقاء في هذه الدرجة الموسم المقبل".

وسيدخل بورنموث المباراة بدون مهاجمه كالوم ويلسون بسبب الإيقاف، وهي أخبار سيئة لفريق سجل 29 هدفا فقط طوال الموسم الجاري.

وتابع هويي: "تسجيل الأهداف كان مشكلة بالنسبة لنا طوال الموسم، والمشكلة الأكبر ان ذلك لا يعكس قدراتنا".

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