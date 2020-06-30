خطوات التضامن الاجتماعي لصرف العلاوات الخمسة

عدة خطوات اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة من أجل صرف العلاوات الخمسة العلاوات الخمسة مع معاش شهر يوليو المقبل، وتم تقسيم الأثر الرجعي وهو 5 سنوات لضم العلاوات على 4 دفعات بالتساوي.





ويتضمن معاشات شهر يوليو زيادة تبلغ قيمتها 14% من قيمة المعاش لكل أصحاب المعاشات، وبالنسبة لمستحقي العلاوات الخمس وعددهم 2.4 مليون مستحق، ستضاف قيمة هذه العلاوات أولًا، ثم تحسب الزيادة البالغة 14% على قيمة المعاش بعد إضافة العلاوات الخمس.





وفيما يلي يرصد "الفجر" الخطوات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل البدء في صرف تلك العلاوات:





للتسهيل على المواطنين أتاحت الوزارة لاستعلام الإلكتروني عن مستحقي العلاوات الخمس عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الإنترنت، وتستمر الوزارة استقبال طلبات المواطنين حتى الآن.





إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح غدا الأربعاء.





ولتفادي الزحام داخل المنافذ ومكاتب البريد يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو كالآتي: الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل من يوم 1 إلى 5 من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد، من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنىه حتى 2000 جنيه يومي 6 و7 يوليو، أما من معاشه أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها تحدد لهم يومي 8 و9 يوليو، أما فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.





أجلت الوزارة صرف العلاوات الخمس المخصصة للقطاع الخاص، لتصرف خلال مدة لا تزيد عن شهر، وفي هذا الشأن قالت الدكتورة نفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي إن القطاع الخاص مؤجل لفترة قصيرة، وسيشمل المؤسسات الصحفية مشيرة إلى أن ما قيل عن استبعاد المؤسسات الصحفية غير صحيح وهي مدرجة، ضمن المعاشات مع القطاع الخاص.









وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أنها ستقوم بدفع تلك المعاشات المجمدة عن طريق الدفعات، وأول دفعة من مستحقين المعاشات ستكون في شهر يوليو لعام 2020، أما الدفعة الثانية من مستحقين المعاشات ستكون في شهر أكتوبر لعام 2020، على أن تصرف الدفعة الثالثة من مستحقي المعاشات في شهر يناير لعام 2021، فيما تصرف الدفعة الرابعة والأخيرة للمستحقين في شهر أبريل لعام 2021.



