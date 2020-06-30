بالأسماء.. فايلر يُحدد "المطرودين" من جنة الأهلي





حدد السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الحالي، بعد خروجهم من حساباته الفنية في الموسم الجديد.





واستقر المدرب السويسري على الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين بالموسم المقبل، في ظل رغبته في تدعيم صفوف الفريق الأهلاوي بصفقات قوية في مختلف المراكز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





تعرف على الراحلين عن الأهلي في الصيف

تأكد بشكل نهائي رحيل الثلاثي الكبار أحمد فتحي بعد توقيعه عقود انتقاله لنادي بيراميدز بشكل رسمي، وحسام عاشور، والذي يفاضل بين بعض العروض خلال الفترة الحالية للإنتقال إليها بعد رفض مسئولي القلعة الحمراء تمديد عقده، وشريف إكرامي حارس مرمي الفريق والذي اقترب بقوة من ارتداء قميص بيراميدز في الجديد.





خرج من حسابات "فايلر" في الموسم الجديد ايضًا، صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، حيث أبلغ المدرب إدارة القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهوده في الموسم المقبل، وطلب الاستغناء عن خدماته في الصيف، وكذلك المغربي وليد أزارو المعار للإتفاق السعودي والذي يرفض الخواجة السويسري عودته بالموسم المقبل، ويريد التعاقد مع مهاجم جديد.





اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الصيفي حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي المعار للصفاقسي التونسي، حيث يرفض المدرب عودته بالموسم الجديد ويفضل الاعتماد على علي معلول ومحمود وحيد بالجبهة اليسري.





الأنجولي جيرالدو دا كوستا ايضًا ضمن اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الأهلي هذا الصيف، حيث يبحث مسئولي القلعة الحمراء عن عرض جيد لتسويق اللاعب، بعد خروجه تمامًا من حسابات السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق، ويريد التخلص منه لتدعيم الفريق بلاعبين أجانب جدد.





ارتبط أحمد الشيخ لاعب الأهلي بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي، بعد تلقيه عدة عروض مغرية من بعض الأندية المحلية علي رأسهم بيراميدز، ويفكر اللاعب في مغادرة القلعة الحمراء في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري، ولكنه ينتظر حسم مصيره بشكل نهائي.



