"حماية المستهلك" يصدر قرارات ملزمة فى 45 شكوى سيارات و258 سلعة متنوعة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:36 م
اجتماع جهاز حماية المستهلك
اجتماع جهاز حماية المستهلك
الفجر الاقتصادي
عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إجتماعه الأول برئاسة الدكتور  أحمد سمير فرج  الملكلف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالقيام  بأعمال رئيس مجلس ادارة الجهاز بموجب القرار رقم 1187 فى 10/6/2020 .

وأكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي على قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى عدد 303 شكوى ، منهم 45 شكوى فى مجال السيارات و 258 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وأضاف سمير أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الادارة قد اصدر 13 قرارًا باصلاح السيارة بقيمة اصلاحات تصل إلى 650 الف جنيه ، وإصدار قرار بإستبدال السيارة إو استرجاعها ورد قيمتها فى عدد 6 شكاوى بإجمالى 2.7 مليون جنيه ، كما أصدر المجلس قراره فى 26 شكوى بإلزام الشركات بمد فترة الضمان بما يعادل قيمة 702 الف جنيه ، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى ، وفى حالة عدم الإلتزام يتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الادارة قد أصدر قراره فى 258 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 191 قرار بإستبدال وإسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية  و 38 قرار بالإصلاح، و 18 قرار فى مجال الأثاث المنزلى ، و 6 قرارات فى مجال العقارات والتايم شير ، و 3 قرارات فى مجال الهواتف المحمولة .

وكشف سمير عن موافقة مجلس الإدارة على مخاطبة  المستشار وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لعدد 26 من العاملين الدائمين بالجهاز وذلك بهدف تعزيز جهود الجهاز فى مجال ضبط الاسواق ليرتفع عدد الحاصلين على الضبطية القضائية بالجهاز 77 مأمور ضبط قضائى يتم الإستعانة بهم فى المحافظات المختلفة.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي  أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg     أو التطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية .

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