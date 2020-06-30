عاجل.. مصدر يكشف لـ"الفجر" سبب تغيير البيان اليومي لوزارة الصحة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
غيرت وزارة الصحة والسكان من محتوى البيان اليومي والذي من شأنه الإعلان عن مستجدات الوضع الوبائي في مصر وتفاصيل الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، مما أثار البلبلة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل العديد عن عدم إعلان الوزارة عن الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، إلى جانب حذفها أيضًا من الرسم البياني.


وفى هذا الصدد كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص إلى "الفجر"، عن سبب عدم إعلان الوزارة عن الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية وحذفها من الرسم البياني قائلًا: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، لذا قامت وزارة الصحة بتعديل البيان اليومي للإعلان عن مستجدات كورونا وحذفت هذه الجزئية.

وأشار المصدر، أن جميع الدول أصبحت لا تعلن عن الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية وليست مصر فقط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

عاجل.. مصدر يكشف لـ"الفجر" سبب تغيير البيان اليومي لوزارة الصحة
عاجل.. مصدر يكشف لـ"الفجر" سبب تغيير البيان اليومي لوزارة الصحة
عاجل.. مصدر يكشف لـ"الفجر" سبب تغيير البيان اليومي لوزارة الصحة
عاجل.. مصدر يكشف لـ"الفجر" سبب تغيير البيان اليومي لوزارة الصحة

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