توفير شاشات تفاعلية بمراكز الشباب لتسهيل تقديم الشكاوي باكورة التعاون بين وزارة الشباب وجهاز حماية المستهلك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى

 

 

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبل.

 

أسفر اللقاء عن الإتفاق علي التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز حماية المستهلك من خلال البدء في توزيع الشاشات التفاعلية بمراكز الشباب لتسهيل تقديم الشكاوي إلى جهاز حماية المستهلك، وكذلك تحديد الأسعار داخل المطاعم والكافيهات بمراكز الشباب والأندية الرياضيه و شمول الخدمات المقدمة لأعضاء النوادي و خضوعها لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، وسيتم البدء في عدد ١٠ أندية لعقد ندوات توعويه بالقانون .

 

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم توفير متطوعين شباب من خلال الوزارة للعمل علي زيادة الوعي لدي المواطنين كدعم من الوزارة جهاز حماية المستهلك، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجهاز في توعية المواطنين بحقوقهم.

 

ومن جانبه، أوضح صرح رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز يتلقي الشكاوي من المواطنين عبر وسائل التواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن ١٩٥٨٨ من اي خط أرضى ،  أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عن طريق تقديم الشكاوي عبر الواتس آب علي رقم ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠، أو عن طريق التطبيق المخصص للجهاز على الهاتف المحمول.

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