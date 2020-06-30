الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده أمام 15 بلدا بعد تخفيف قيود كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فتح حدوده أمام 15 بلدا من بينها الصين بعد تخفيف قيود فيروس كورونا، بدءا من الأربعاء، ويستثني الولايات المتحدة الأمريكية.

وستحدث القائمة كل أسبوعين لتشمل الدول التي تعتبر في وضع وبائي آمن نسبياً، لاستئناف الرحلات الجوية منها نحو الاتحاد.

وتضم القائمة أيضاً الجزائر، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، ومونتينيغرو، والمغرب، ونيوزيلندا، وراوندا، وصربيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاندن وتونس، وأوروغواي.

ماريا خيسوس مونتيرو، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، قالت إن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب، إلا في حالة التوصل لاتفاق على المعاملة بالمثل، يسمح للإسبان بدخول أراضي المملكة.

 
وكشفت الدول المدرجة في القائمة عن موقفها من إعادة فتح الحدود، ومنها تونس بالإيجاب والجزائر بالرفض، فيما لم يعلن المغرب عن أي قرار.

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