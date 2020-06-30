برشلونة يكتب نهاية كيكي سيتين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:05 م
كيكي
كيكي
محمد الصو
كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، من الإطاحة بخدمات كيكي سيتين المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة "ESPN"، أن النادي الكتالوني بصدد اتخاذ قرار جرئ ضد كيكي سيتين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشبكة، أن هناك حالة من عدم الرضا داخل النادي الكتالوني من مستوى الفريق تحت قيادة سيتين، منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا لإرنيستو فالفيردي والذي تم إقالته بسبب سوء النتائج.

وتابعت: "نادي برشلونة لا يستبعد تعيين جارسيا بيمنتا مكان كيكي سيتيين في دوري الأبطال بأغسطس المقبل، لرغبتهم في إنقاذ الموسم".

وانقلب الحال على سيتين من إدارة البلوجرانا، عقب التعادل المحبب أمام سيلتا فيجو، وفقد الصدارة لصالح ريال مدريد غريمه التقليدي الذي بات أقرب لتحقيق الليجا.

وينتظر برشلونة، مواجهة صعبة أمام نابولي، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، عقب التعادل في نتيحة الذهاب بهدف لكل فريق بإيطاليا.

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كيكي سيتين ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد

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