صفقة تبادلية بين النصر السعودي وجالطة سراي التركي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
ذكر تقرير إخباري تركي مساء أمس الاثنين أن نادي جالطة سراي التركي لكرة القدم قد يبرم صفقة تبادلية مع النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موقع صحيفة "أكشام" التركية أن البرازيلي جوليانو يرغب في الرحيل عن فريق النصر بسبب مستحقاته المتأخرة، في حين يعد جالطة سراي أحد أبرز المهتمين بضم اللاعب السابق لفناربخشه.

وأضاف التقرير أن رغبة جالطة سراي في ضم جوليانو وكذلك رغبة النصر في التعاقد مع المغربي يونس بلهندة، تمهدان لإبرام صفقة تبادلية بين الفريقين استعدادا للموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن عقد جوليانو مع النصر من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وقد أدى اللاعب دورا في تتويج الفريق بلقب النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

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