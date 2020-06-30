تعرف على الجديد في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:57 م
علي خلاف
تخطط إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على طلبات المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي
تسعى لجنة الكرة بالنادي الأهلي، لإنهاء صفقة ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزى، بشكل نهائي وذلك بناءا على طلب المدرب السويسري رنيه فايلر، الذي يرى أهمية تواجد الجناح الدولي داخل قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد.
الأهلى يكثف مفاوضاته مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي
من جانبه كثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع إدارة هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي.
ودخلت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأحمر في حسم مصير رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.
ويسعى مسئولوا النادي الأهلي للإنتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً حيث تبحث الإدارة مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن إدارة هيدرسفيلد سبق وأعلنت أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم رمضان صبحي من أجل فتح "المزاد" على الجناح الدولي.
وفي سياق متصل اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة بانتقال طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب إلى القلعة الحمراء وذلك بعد أن تقدم محمود الخطيب بعرض رسمي لإدارة ذئاب الجبل.