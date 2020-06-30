"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
يعتبر كوبري بني مزار يمحافظة المنيا الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، واحدا من أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق، بازدواج طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" بمحافظة المنيا الذي يبلغ طوله 90 كيلو مترا، بعرض 11.07 مترا ويربط بين محافظتي المنيا والبحر الأحمر، بتكلفة قدرها 340 مليون جنيه.

كما يعتبر كوبرى "بنى مزار" من أهم مشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى التي تم الانتهاء منه في المرحلة الحالية بالوجه القبلى وترجع أهميته لكونه ثاني أهم محور تنموي عرضى بعد الطريق الساحلي الدولى، حيث يربط محور بنى مزار محافظة البحر الأحمر عبر طريق الشيخ فضل - رأس غارب شرق النيل المار بعرض الصحراء الشرقية ليتقاطع مع طريق الكريمات.

ويتقاطع كوبرى "بنى مزار" مع طريق القاهرة أسوان الصحراوى الشرقي ليربط كل هذه المحاور بمحافظات الوجه القبلى مرورا بمدينة بنى مزار إلى طريق القاهرة أسوان الزراعى غرب النيل، ممتدًا إلى طريق القاهرة أسيوط سوهاج الصحراوى الغربى في اتجاه الواحات البحرية مرورًا بسيوة حتى يربط أقصى شرق مصر بغربها ليكون نافذة لمحافظات غرب النيل بسواحل وموانئ البحر الأحمر. 

وينقسم محور بنى مزار إلى ثلاثة كبارى على رأسها كوبرى أعلى النيل بطول 800 متر وعرض 21 مترا، والثاني كوبرى علوى أعلى ثلاثة تقاطعات هامة وهى خطوط سكة حديد " القاهرة - أسوان " وطريق " القاهرة - أسوان "، الزراعى الغربى بالإضافة إلى ترعة الإبراهيمية ويبلغ طول هذا الكوبرى ألفا و260 مترا بعرض ٢١ مترا، والثالث هو الكوبرى العلوى أعلى طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الشرقى بطول 220 مترا وعرض 21 مترا وتبلغ الحمولة التصميمية لهذه الكبارى 90 طنا بحد أقصى لكامل حمولة سيارة نقل، ويتضمن هذا المشروع العملاق 5 أنفاق عند تقاطعات المشروع مع الطرق الإقليمية كما تبلغ أطوال المداخل المرصوفة 11 كيلو مترًا.
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)
"في عهد السيسي".. الانتهاء من محور وكوبري بني مزار بالمنيا (صور)

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