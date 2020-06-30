غرفة تجارة وصناعة دبي تنظم أكبر فعالية تطوعية في الإمارات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:53 م
غرفة تجارة وصناعة دبي
غرفة تجارة وصناعة دبي

تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي أكبر فاعلية تطوعية في الإمارات، تعزيزًا لثقافة المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات، ضمن أطار فاعلية برنامجها "Engage دبي" ، لدعم التطوع في النشاطات المجتمعية، ومؤخرًا نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي فعالية "اعط واحصد 2020" التي عقدت إلكترونياً خلال شهر رمضان.

 

 

وتندرج هذه المبادرة التي تقام للعام العاشر على التوالي ضمن جهود برنامج " Engageدبي" وقد شهدت نسخة هذه السنة مشاركة أكثر من 800 موظفاً متطوعاً يمثلون 46 شركة في دبي قضوا 15 ألف ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من 50 ألف مستفيداً، لتكون هذه الفعالية الأكبر في تاريخ البرنامج.

 

 

 

وتهدف هذه الفعالية إلى دعم برامج ومشاريع تطوعية لحوالي 22 شريكاً من مؤسسات المجتمع و24 عضواً من الشركات، حيث ركزت المشاريع لهذا العام على جلسات مهارات الحياة الرقمية للأطفال، وندوات تعليمية وتثقيفية افتراضية لفئة الشباب، وورش عمل حول الروبوتات والفنون، بالإضافة إلى دورات إلكترونية حول مواضيع مختلفة مثل اللياقة البدنية والنظافة والتعقيم وإعادة التدوير وحماية البيئة.

 

وساهمت هذه النشاطات في تعزيز مهارات الموظفين المتطوعين وصقلها، وركزت على مساعدة فئات المجتمع التي تحتاج إلى دعم خاصة في الفترة الحالية التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقد أبدى موظفو الشركات المشاركة تجاوباً كبيراً مع هذه المبادرة وعملوا مع موظفي الغرفة على تنفيذ العديد من البرامج مجتمعية تفيد كافة فئات المجتمع.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن الإقبال الشديد للمشاركة والتطوع في فعالية "اعط واحصد" لهذا العام عكس الاهتمام القوي والوعي من قبل الشركات بأهمية التطوع المؤسسي في بيئة الأعمال وحرص الشركات على دعم مجتمعاتها المتأثرة بجائحة (كوفيد-19).

 

وأضاف رتاب قائلاً:" فعالية " اعط واحصد" السنوية توفر منصة للشركات وموظفيها لتطبيق مفهوم العطاء المجتمعي، وتعزيز تأثيرهم في مجتمعهم، فهذه المبادرة تعتبر إحدى أهم المبادرات التي تزرع ثقافة التطوع في بيئة الأعمال في دبي، والعمل المجتمعي يعتبر ركناً أساسياً في التأثير الإيجابي على حياة جميع الأطراف المعنية من مجتمعات وأفراد وبيئة الأعمال".


يذكر أن برنامج Engage دبي" أطلقه مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي في نوفمبر2008، وهو يعد الأول من نوعه في الدولة حيث يهدف إلى تشجيع تطوع الموظفين في دبي، ويوفر قاعدة للشركات في دبي لإطلاق جهود التطوع لدى موظفيها بالتنسيق مع مؤسسات اجتماعية تسعى لاستقطاب متطوعين، ويساعدها على توحيد جهودها الاجتماعية ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية الشركة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرفة تجارة وصناعة دبي دبي تنظيم أكبر فعالية تطوعية في الإمارات بوابة الفجر الفجر الامارات أكبر فعالية تطوعية في الإمارات

أخبار تهمك

أول رد من الأهلي على قرارات "كاف" بشأن دوري الأبطال

منذ ساعة و 21 دقيقة

"ليزا" فيروس جديد يضرب إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم دونجا.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 5 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سر التمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن

منذ أقل من ساعة

برشلونة يكتب نهاية كيكي سيتين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الإمارات دبي الوطني": مبادرات وشراكات لدعم الدمج الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة

غرفة تجارة دبي تعلن افتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في بنما

الإمارت تستضيف "أسبوع الاقتصاد الإسلامي" 27 أكتوبر الجاري

الوئام- السعودية| البنك الأهلي يطلق مبادرة "سعادة أهالينا" في 12 مدينة

خالد حنفي : دعم المبادرات الشبابية ورواد الأعمال بمصر والدول العربية

أمير عسير يدشّن انطلاق فعاليات ملتقى عطاء التطوعي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

عاجل.. التعليم العالي تبدأ تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا

04:24 م

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

03:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن