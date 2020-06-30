كلوب يكشف موقف ليفربول من الصفقات الصيفية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن فريقه الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا لا يحتاج الى إنفاق الملايين لتدعيم تشكيلته القوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال كلوب في تصريحات صحفية:"لا يمكننا صرف ملايين الملايين لمجرد أننا نريد فعل ذلك أو لأننا نعتقد أنه أمر جيد، نحن لا نريد هذا، نحن نريد تقوية تشكيلتنا وهذه التشكيلة قوية بالفعل، المشكلة هي كيف تستطيع تقوية تشكيلة قوية من سوق الانتقالات".


وأضاف:"لقد أتينا إلى هذا المكان وفزنا بالدوري بطريقة مميزة وليس هناك أي شيء سيتغير، الرغبة هي جزء من هذا الفريق، البعض يخافون من أن يصبح اللاعبين كسولين، هؤلاء اللاعبين؟ لا يستطيعون أن يصبحوا كسولين، نحن لن نتوقف".


واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"التشكيلة التي نمتلكها ليست التشكيلة التي تراها ثم تقول نحن نحتاج لاعب في هذا المركز وفي هذا المركز، بل نحن نحتاج بديل لهذا وذاك، حتى إذا كنت سعيدًا من آداء جميع اللاعبين فنحن نحتاج إلى بدلاء".

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