شريف صبري ينتهي من تسجيل أغنية "تيك توك" استعدادًا لطرحها

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمود حنفي

انتهى مذيع الشارع شريف صبري، من تسجيل أغنية بعنوان "تيك توك"، بمشاركة المطرب عصام الهواري، وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان أحمد سامبو، وتوزيع مصطفي عبيدا. 


ومن المقرر أن يطرح باند "أبو ليلي والهواري"، الأغنية الأسبوع المقبل علي المنصات المختلفة كما سيتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب.


أغنية "تيك توك" تتحدث عن ما يحدث من استخدام سيئ للأبلكيشن الشهير "تيك توك" في مصر، وتناقش قضية مهمة بطريقة مبسطة من خلال الأغنية لتوصل رسالتها للجميع.

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