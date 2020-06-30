مكي أمينا عاما للحرية المصري بدسوق.. وصلاح طوالة للإعلام

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
أصدر المهندس عبد الخالق غنيم أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ، قرارا بتشكيل أمانة الحزب في بندر دسوق على النحو التالي:

جمال فتحي مكي أمينا للحزب ومدحت إمام أمينا مساعدا ورجب نايل أمينا مساعدا وعصام مرعي أمينا للتنظيم وصلاح طوالة أمينا للإعلام وماهر الطوخي أمينا لشئون العضويه ونبيل جاويش أمينا للشئون المالية والإدارية وعزت المصيلحى أمينا للفلاحين وسهير الزواوي أمينة المرأة ومحمد فرحات أمينا لشئون المجالس المحلية وعلى زعلوك أمينا للاتصال السياسي وعضو هيئة المكتب بالمحافظة وعبد الحميد النجار أمينا لمتحدي الإعاقة ودسوقي رمضان أمينا للعمال وطارق عيسي أمينا للجنة الشئون القانونية.

وقال جمال مكي أمين الحزب، ومدحت إمام الأمين المساعد: إن هناك إقبال كبير من المواطنين بدسوق على توقيع استمارات الانضمام للحزب الذي ارسي لة د.صلاح حسب الله رئيس الحزب المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب قواعد قوية في الشارع المصري حتى أصبح لة رصيد كبير عند رجل الشارع.

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