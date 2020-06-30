بصورة من داخل حمام السباحة.. لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة لقاء الخميسي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت لقاء الخميسي، صورة لها عبر حسابها الشخصي، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها من داخل حمام السباحة بمكياج خفيف أبرز ملامج وجهها.


وعلقت على الصورة وقت الصيف، وتفاعل الكثير مع الصورة منهم إيمان العاصي وكتبت "قمر".


والجدير ذكره أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد، وعرض المسلسل على شاشة قناة "أم بي سي مصر".


وشاركت سابقًا بمسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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