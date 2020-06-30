رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
التقى اليوم الثلاثاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بمجموعة من الطلاب بفرع الاكاديمية بمدينة العلمين الجديدة. 

وحرص رئيس الاكاديمية على توجيه التهنئة للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري بتلك المناسبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو. 

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار على أهمية دور الطلبة الشباب في بناء الوطن، بقوله": إننا نفخر بكم ونتطلع إلى حرصكم في الجد والمثابرة لتسهموا في بناء المجتمع".

وأضاف "عبد الغفار" أن الاكاديمية سخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها من أجل تقديم أرقى خدماتها التعليمية لأبنائها الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة مجتمع مستدام يعد أحد ثمار وجهود القيادة السياسية من أجل وضع مصر في المكانه التى تستحقها أمام العالم.

وتحدث" وجودنا في هذا المجتمع المستدام يبعث برسالة مفادها ن مدينة العلمين الجديدة استطاعت استقطاب كوكبة من العقول المستنيرة المتفوقة علميًا ورياضيًا وثقافيًا".

وقدم الطلاب عرضًا توضيحيا للأنشطة الطلابية داخل الفرع منذ بدء الدراسة بالفرع، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والندوات الثقافية والعلمية والاجتماعية والفنية بالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات. 

واكد الطلاب أنه منذ افتتاح يتم العمل على تنمية روح التعاون بين الطلاب وكذلك بينهم وبين أساتذتهم، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم. 

وفي الوقت نفسه حرص رئيس الأكاديمية على الاستماع لمقترحات أبناءه الطلاب وأفكارهم من أجل تنمية روح الابداع والابتكار، مشيرًا إلى أن الاكاديمية تعمل على تشجيع الافكار الابداعية التى تسهم في الارتقاء بطلاب الأكاديمية.

من جانبه أعرب عميد شئون الطلاب بفرع العلمين، الدكتور محمد الشايب عن سعادته بذلك اللقاء الودي بين رئيس الاكاديمية وأبناءه طلاب فرع العلمين، حيث توجه له بالشكر علي دعمه الدائم والمتواصل للفرع وتشجيع الطلاب رغم تلك الظروف والتحديات. 

وأضاف الشايب أن طلبة فرع العلمين متميزون اخلاقيا وعلميا ورياضيا، وأن أغلب الطلاب المؤسسين لأسر داخل الفرع من أوائل الدفعات، وأكد أن من بينهم طلاب حاصلين علي بطولات محلية ودولية استطاعوا الحصول عليها خلال تواجدهم بفرع العلمين. 

شهد اللقاء حضور السادة مراكز المسئولية بالاكاديمية وكذلك مسؤولي فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.
رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية
رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية
رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية
رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية
رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية
رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية
رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية
رئيس الأكاديمية البحرية يلتقي بطلاب العلمين ويؤكد: نحن في مجتمع مستدام من ثمار جهود التنمية

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