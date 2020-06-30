في عهد السيسي.. إنشاء 18 مشروعًا ومنطقة لوجستية بـ11 محافظة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن جهاز تنمية التجارة الداخلية نجح خلال السنوات الست الماضية في إنشاء 18 مشروعا ومناطقة لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن بمساحة 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بـ49 مليار جنيه توفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل علاوه على مشاورات تجري على قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية .





وأشار إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيس، بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر.





وأضاف المصيلحي أن جهاز تنمية التجارة بدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية بتغطية 40% من المحافظات خلال الفترة الماضية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار .





واكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة الداخلية بإنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية في جميع المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل .





وأضاف أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاشتراك مع القطاع العام بنظام حق الانتفاع طويل الأمد من خلال إقامة مناطق لوجستية بالإضافة إلى إقامة عدد من السلاسل التجارية مشيرا الى أنه بنهاية عام 2030 تصل المناطق اللوجستية إلى 50 منطقة ويوجد حاليا 8 مناطق لوجستية قبل التنفيذ حاليا والصعيد يحتل الصدارة في عدد المناطق اللوجستية .





وأوضح أن وزارة التموين ممثلة في الجهاز تستهدف أيضا نشر ثقافة المراكز التجارية الحديثة في أنحاء الجمهورية وإنشاء المراكز التجارية المتخصصة لصناعات ومنتجات بعينها للقضاء علي تذبذبات الأسعار في بعض المواسم.