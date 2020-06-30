سهم "بلتون " يقفز 9% بالختام .. تعرف علي أكثر 5 أسهم ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:11 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير


 ربحت البورصة المصرية اليوم بنهاية أخر جلسة في يونيو بحوالي 3.6 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي  عند مستوى 589.955 مليار جنيه في ظل ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وذلك بدعم من مشتريات المصريين والتي سجلت نحو 140.5 مليون جنيه عند الإغلاق .


وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، فقد نال سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الترتيب الأول بالقائمة الخضراء مرتفعاً بنسبة 13% وبسعر 11.3 جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني سهم  الحديد والصلب المصرية بنسبة 10% وبسعر 2.8 جنيه ، بلتون المالية القابضة  بنسبة 9% وبسعر 2.2 جنيه 


وفي الترتيب الرابع جاء سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 8.9% وبسعر 5.4 جنيه ، تلاه سهم 
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.7% وبسعر 22.7 جنيه .


المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2245 نقطة.


وسجلت  التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو1.1 مليار  جنيه علي عدد378.6  مليون سهم عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 180 شركة ارتفع منه 114 شركة وانخفض 47 شركة واستقر 19 شركة .


وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 140.5  مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 38.3% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب  والعرب نحو 79 مليون جنيه 4.4 مليون جنيه بنسب إستحواذ 10.5% و4.1% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 51.1% والأفراد علي نسبة 48.4%.

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