أسامة أبوزيد : بوابات التعقيم فى أنتظار اعضاء الشمس









كشف الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس عن نجاح المجلس فى شراء البوابات الخاصة بالتعقيم ووضعها على جميع البوابات المخصصة لدخول الأعضاء بداية من الأربعاء المقبل وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بجانب توفير أجهزة كاشف الحرارة والتأكيد على جميع العاملين بارتداء الكمامات وتنفيذ الإجراءات الإحترازية .

وقال أبوزيد أن الإدارة التنفيذية بالنادي بقيادة تامر على المدير التنفيذى الكف للنادي تتابع بكل دقة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتجهيز النادي لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية مثلما حدث فى فتح أبواب النادي أمام الراغبين فى تجديد اشتراكات العضوية السنوية أو الشهر العقارى مشيدا بوعى الأعضاء والعاملين بالاجراءات والضوابط الإحترازية .

وشدد رئيس نادي الشمس أن اعضاء الجمعية العمومية سيجدون تغير شامل فى جميع أرجاء النادي حيث استغلينا فترة توقف النشاط واغلاق النادي أمام الأعضاء فى صيانة جميع المنشأت والأنتهاء من الأعمال الخاصة بمجمع حمامات السباحة القديم الذى عاد للحياة بعد توقف تام على مدار 10 سنوات مضت وكذلك تدشين صالة الجمباز وتخصيص أماكن للأعضاء مفتوحة وفقا للتباعد الإجتماعى .