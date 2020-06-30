نشطاء إلى منى مينا: "أفيقي قبل فوات الآوان"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الدكتورة منى مينا بسبب ترويجها الشائعات التى ترددها جماعة الاخوان الارهابية.

وقال رواد السوشيال ميديا: "اذا حكمت عقلك للحظة واحد ستجدين أن أفعالك مشابهه لدعاة الفوضى والتخريب وعلى رأسهم جماعة الاخوان الارهابية، فانت تشككين فى جهد الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ما الذى اكد لك انك قادرة على الفهم اكثر من مؤسسات الدولة وخبراء منظمة الصحة العالمية".

وأوضح الرواد: "يجب ان تتذكرى أن الشعب المصري الواعي لفظ جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم فى 30 يونيو ومحاهم من التاريخ فى لحظة".

وأكد رواد السوشيال ميديا: "أفيقى قبل أن تندمي وتجدين نفسك وقد نبذك الجميع واعلنوا براءتهم منك ومن افعالك".

أخبار تهمك

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

منذ ساعة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 5 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

03:47 م

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

02:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن