ألمانيا: مهمة "ميركل" لرئاسة الاتحاد الأوروبي تجعل أوروبا قوية مرة أخرى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تهدف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى تعزيز الاتحاد الأوروبي المنقسم ومساعدة اقتصاده المتضرر بشدة على التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد عندما تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للكتلة المكونة من 27 عضوًا يوم الأربعاء.

وقالت الحكومة، في مسودة لبرنامج الرئاسة التي تستمر ستة أشهر بتاريخ 8 يونيو: "خلال الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي سنفعل كل ما في وسعنا لإتقان هذه المهمة معا بطريقة تطلعية ولجعل أوروبا قوية مرة أخرى."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت دانييلا شوارزر، مديرة مركز الفكر للسياسة الخارجية DGAP، إن هذه ليست مهمة سهلة، مضيفة، أن الأزمات الصحية والاقتصادية ربما تعمق التوترات الاجتماعية والسياسية والانقسامات الداخلية.

وأضافت: "لا يزال يتعين على برلين المساعدة في جعل 2020 العام الذي يتم فيه تأسيس الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المستقبل. إن إضافة الانتعاش الاقتصادي من شأنه أن يدفع التحولات الرئيسية في الرقمنة والسياسات الخضراء من خلال المشاريع الأوروبية".

أثار النقاد في الأشهر الثلاثة الماضية تساؤلات حول مستقبل الكتلة مع إغلاق الحدود الوطنية، ولجأت كل دولة، على الأقل في البداية، إلى السياسات الوطنية لمعالجة جائحة فيروس كورونا المستجد، التي قتلت أكثر من 100,000 شخص في الاتحاد الأوروبي.

"ميركل"، التي ساعدت في توجيه الاتحاد الأوروبي من خلال ديونه وأزمات المهاجرين، شددت على ضرورة التضامن في التغلب على أزمة فيروس كورونا

في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا ركودها العميق منذ الحرب العالمية الثانية ، يجب أن توافق أولاً على ميزانية متعددة السنوات تزيد عن 1 تريليون يورو (1.12 تريليون دولار) وأيضًا على مقترحات المفوضية الأوروبية لصندوق انتعاش للمساعدة في إنعاش الاقتصادات الأكثر تضررًا، ولا سيما إيطاليا وإسبانيا، في قمة 17-18 يوليو.

كما تريد ألمانيا من الاتحاد الأوروبي أن يحمي نفسه بشكل أفضل من الأوبئة ، وينسق أكثر حول السياسة الصحية ويتفق على آلية لإدارة الحدود المشتركة.

أيضًا على جدول الأعمال توضيح العلاقة المستقبلية مع بريطانيا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، خاصة وأن لندن ترفض أي تمديد للمفاوضات بشأن صفقة تجارية بعد عام 2020.

إن العلاقات مع بكين، بما في ذلك إحراز تقدم في اتفاق الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، ستبقى كبيرة. قال وزير الخارجية هايكو ماس يوم الاثنين، إن قمة الاتحاد الأوروبي والصين في لايبزيغ التي ألغيت يجب إعادة جدولتها في أقرب وقت ممكن.

كما يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة والتي أثبتت في عهد الرئيس دونالد ترامب وأجندة "أمريكا أولاً" أنه حليف غير منتظم وغالبًا لأوروبا.

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