رواد السوشيال ميديا إلى حسين خيري وشيرين غالب: "الإخوان ما نفعوش نفسهم"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
هاجم مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، حسين خيري وشيرين غالب.
 
وقال رواد السوشيال ميديا: "نحن ضد أى حد يلتمس لنقيب الأطباء العذر على تراخيه عن القيام بدوره النقابى يا سيادة النقيب جموع الأطباء اللى انتخبوك يناشدون سيادتكم الاهتمام بمصالحهم والدفاع عن حقوقهم من خلال التواصل مع الدولة ومؤسساتها وليس بشعارات الشيوعيين والماركسيين التي نسيها الناس".
 
وأكد الرواد: "يادكتور، الإخوان عمر ما كان ليهم أمان ما الذى يدفع الدكتورة شيرين غالب لتنفيذ مخططات الإخوان الرامية لتحريض الأطباء لترك العمل بالمستشفيات الحكومية".
 
واشار رواد السوشيال ميديا: "سؤال حائر فى أذهان المواطنين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من اختراق نقابة الأطباء؟، يا دكتورة راجعى نفسك عمر الإخوان ما نفعت حد كانت نفعت نفسها الشعب المصرى أسقطهم والنهارده مصر كلها بتحتفل بثورة الكرامة 30 يونيو على جماعة الإخوان الإرهابية".

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