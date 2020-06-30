طرق طبيعية تساعد على سد الشهية وإنقاص الوزن.. جربها!

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يعاني البعض من الشعور بالجوع الشديد وتناول الأطعمة طوال الوقت، إلا أن هذا يتسبب في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وهناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تعالج الشهية المفتوحة دائمًا، وتساعد في إنقاص الوزن.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، قائمة بأبرز الطرق الطبيعية لسد الشهية وإنقاص الوزن، وفقًا لموقع "Health line" الصحي.

1- تناول البروتين
يقدم تناول البروتين العديد من الفوائد الصحية للجسم، أثناء إنقاص الوزن واتباع حمية غذائية، وأهم فوائده على الإطلاق القدرة على حرق الدهون بمعدل عالي، فضلًا عن تقليل من حدة الشعور بالجوع، ويمكن تضمين البروتين الحيواني والنباتي ضمن نظامك الغذائي الجديد لإنقاص 65% من الوزن خلال 8 أسابيع.

2- اختر الأطعمة الغنية بالألياف
عند هضم الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، تتخمر تلك الألياف في الأمعاء، ما ينتج سلسلة من الأحماض الدهنية، التي تساعد على الشعور بالامتلاء، وتجد الألياف الغذائية، في: الحبوب الكاملة والخضروات الصليبية والفواكه مثل البرتقال، والبقوليات مثل العدس والبازلاء والحمص.

3- تناول الوجبات الخفيفة
احرص على تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، وتمتاز الوجبات الخفيفة باحتوائها على سعرات حرارية قليلة، تساهم في الشعور بالامتلاء والتقليل من حدة الشعور المستمر بالجوع.

4- شرب القهوة
من المذهل أن القهوة تعزز من سد الشهية المفتوحة، وبالتالي إنقاص الوزن، وذلك لأن القهوة تحفز من إنتاج هرمون الببتيد، الذي تفرزه الأمعاء استجابة لتناول الطعام، ما يساعد على الشعور بالامتلاء، ويعتقد الأطباء أن مستويات هذا الهرمون تلعب دورًا مهمًا في تحديد الكمية التي من المحتمل أن تأكلها، فيمكن أن تقلل الشهية لمدة 3 ساعات.

5- شرب السوائل بكثرة
يساهم شرب السوائل وتحديدًا الماء في سد الشهية المفتوة، حيث وجد خبراء التغذية أن شرب حساء قبل الوجبة يساعد في تقليل السعرات الحرارية والشعور بالامتلاء، وأظهرت العديد من نتائج الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون كوبين من الماء قبل تناول الطعام مباشرًة، يأكلون بنسبة أقل من الطبيعي.

6- تناول الشيكولاتة الداكنة
يعتقد خبراء التغذية أن المرارة الموجودة في الشيكولاتة الداكنة، تشعر الأشخاص بامتلاء البطن وانعدام الرغب في تناول المزيد من الأطعمة، وذلك بفضل الأحماض الدهنية الموجودة في الشيكولاتة الداكنة، والتي تساعد على إبطاء عملية الهضم ما يزيد من الشعور بالشبع.

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الكلمات المفتاحية

سد الشهية خسارة الوزن انقاص الوزن الصحة

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